Донецк, 26 февраля, 2023, 10:07 — ИА Регнум. Из-за нахождения в высотных домах Угледара мирных жителей ситуация вокруг города является осложнённой, Киев прикрывается ими и создаёт легенду о «несокрушимости» Угледара. Об этом 26 февраля рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Угледар

«С Угледаром мы наблюдаем практически тот же приём [что и в Артёмовске] по формированию Киевом легенды о «несокрушимости» города», — сказал он в интервью ТАСС.

Также врио главы региона уточнил, что в пригородах Угледара в данный момент ведутся интенсивные бои и артиллерийские дуэли, однако ситуация осложняется тем, что в высотных зданиях города продолжают оставаться мирные жители, которые «традиционно находятся в заложниках киевского режима».

Также Пушилин подчеркнул, что российские войска делают всё от них зависящее, чтобы не наносить урон гражданскому населению.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что продвижение подразделений Вооружённых сил РФ на авдеевском и артёмовском направлениях и разгром обороны вооружённых формирований Украины в Славянско-Краматорском районе являются первоочередными стратегическими задачами по освобождению региона.