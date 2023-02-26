Реакцию Грузии на давление со стороны ЕС назвали признаком разворота в сторону России

Москва, , 10:06 — REGNUM Грузия может «порвать с Евросоюзом» — такой вывод напрашивается в связи с заявлениями из Тбилиси, сообщается 26 февраля в материале РИА Новости. В ответ на очередной призыв ЕС к властям Грузии освободить экс-президента Михаила Саакашвили в Тбилиси заявили, что откажутся от евроинтеграции.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

После того как евродепутаты опять призвали выпустить из тюрьмы Саакашвили и отправить его на лечение за границу, а также потребовали его помилования со стороны грузинского президента Саломе Зурабишвили, в Грузии резко отреагировали.

Так, генсек правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что «правительство Грузии будет играть по грузинским правилам», добавив, что страна откажется от статуса кандидата в ЕС, если её будут этим статусом шантажировать.

Более того, для Саакашвили, как отмечают грузинские депутаты, созданы хорошие условия пребывания в тюрьме, так что обвинения в том, что его пытаются уморить, лживы.

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Грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили выражает уверенность в том, что различные претензии Запада к Тбилиси связаны с тем, что Киев пытается втянуть Грузию в боевые действия.

Учитывая, что по итогам 2023 года главным торговым партнёром Грузии оказалась Россия, Тбилиси, вероятно, «развернётся на Восток».

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