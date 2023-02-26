Москва, , 10:02 — REGNUM 30-летний российский боец смешанных единоборств Никита Крылов за несколько часов до своего поединка в UFC с пищевым отправлением попал в больницу. Об этом сообщил представитель спортсмена.

Сверху вниз: Ян Блахович (Польша) и Никита Крылов (Россия) во время боя в полутяжелом весе на первом в России турнире по смешанным единоборствам под эгидой UFC © Григорий Сысоев / РИА Новости

«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — приводит слова представителя Крылова ТАСС 26 февраля.

Напомним, что бой Никиты Крылова и американца Райана Спэнна должен был состояться в ночь на 26 февраля, однако поединок пришлось отменить из-за состояния здоровья российского спортсмена.

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