Москва, 26 февраля, 2023, 10:02 — ИА Регнум. 30-летний российский боец смешанных единоборств Никита Крылов за несколько часов до своего поединка в UFC с пищевым отправлением попал в больницу. Об этом сообщил представитель спортсмена.

Григорий Сысоев / РИА Новости Сверху вниз: Ян Блахович (Польша) и Никита Крылов (Россия) во время боя в полутяжелом весе на первом в России турнире по смешанным единоборствам под эгидой UFC

«У Никиты сильное отравление. Тошнота и температура. Его сняли с поединка после консультации с врачами UFC», — приводит слова представителя Крылова ТАСС 26 февраля.

Напомним, что бой Никиты Крылова и американца Райана Спэнна должен был состояться в ночь на 26 февраля, однако поединок пришлось отменить из-за состояния здоровья российского спортсмена.