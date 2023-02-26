Москва, 26 февраля, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Вино и мёд хотел бы поставлять в Россию Уругвай, у которого имеется большой потенциал в этих сферах. Об этом 26 февраля заявил уругвайский посол в Москве Даниэль Кастильос.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пасека

Как уточнил посол Уругвая, слова которого приводит РИА Новости, власти латиноамериканской страны хотят по максимуму использовать имеющиеся у них возможности.

«Надо быть умными и активными. Есть определённые реальность и контекст. Например, что касается вина: есть традиционные экспортеры из Европы. Но сейчас из-за сложившейся конъюнктуры ситуация изменилась. Россия ищет новых поставщиков», — сказал он.

При этом Кастильос рассказал, что в Уругвае имеется большое количество небольших семейных виноделен с большим экспортным потенциалом и Монтевидео поставляет свои вина в США, Бразилию и Великобританию.

Также посол Уругвая уточнил, что ещё одним таким продуктом является мёд и также его производные — прополис и пыльца, используемые в сферах медицины и косметики.

«Девяносто процентов производимого мёда в Уругвае идёт на экспорт. Россия импортирует мёд из Австрии, Франции, Казахстана. Мы видим тут возможности», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Уругвая Даниэль Кастильос рассказал, что в 2023 году он намеревается принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).