Архангельск, , 09:55 — REGNUM Олимпийская чемпионка в лыжном спорте Юлия Ступак заявила, что не будет выступать под нейтральным статусом, если для его получения будет необходимо подписать документ, осуждающий Россию и проводимую ей специальную военную операцию.

Лыжница Юлия Ступак © Роман Кручинин / РИА Новости

«Слышала, что сейчас ведется работа над тем, чтобы допустить нас в нейтральном статусе. Идут разговоры, что придется подписывать некую бумагу. На это мне хочется сказать: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем», — цитирует спортсменку ТАСС 26 февраля.

Напомним, что ранее украинская сторона предложила Международному олимпийскому комитету допускать до международных соревнований только российских и белорусских спортсменов, выступающих против СВО.

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