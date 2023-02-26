Архангельск, 26 февраля, 2023, 09:55 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка в лыжном спорте Юлия Ступак заявила, что не будет выступать под нейтральным статусом, если для его получения будет необходимо подписать документ, осуждающий Россию и проводимую ей специальную военную операцию.

Роман Кручинин / РИА Новости Лыжница Юлия Ступак

«Слышала, что сейчас ведется работа над тем, чтобы допустить нас в нейтральном статусе. Идут разговоры, что придется подписывать некую бумагу. На это мне хочется сказать: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем», — цитирует спортсменку ТАСС 26 февраля.

Напомним, что ранее украинская сторона предложила Международному олимпийскому комитету допускать до международных соревнований только российских и белорусских спортсменов, выступающих против СВО.