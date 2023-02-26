Донецк, 26 февраля, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Продвижение подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ на авдеевском и артёмовском направлениях и разгром обороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Славянско-Краматорском районе являются первоочередными стратегическими задачами по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 февраля заявил врио главы региона Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«С точки зрения военной стратегии, конечно, есть глобальные задачи: нужно взломать самую серьезную линию обороны на авдеевском направлении, чтобы уменьшить количество обстрелов Донецка, уничтожить оборонительный узел противника на артёмовском участке фронта, ну а после разбить оборону ВФУ в Славянско-Краматорском районе», — сказал он в интервью ТАСС.

Также Пушилин подчеркнул, что поставки Киеву странами Запада дальнобойных видов вооружений вынуждают российские войска отодвигать вражеские силы гораздо дальше от конституционных границ республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение южной части региона от вооружённых формирований Украины стало самым важным для республики событием за год проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ.