Москва, 26 февраля, 2023, 09:35 — ИА Регнум. В 2023 году посол Уругвая в России Даниэль Кастильос намеревается принимать участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он заявил об этом 26 февраля, его слова приводит РИА Новости.

Дарья Драй ИА REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме

По словам Кастильоса, уругвайская сторона считает ПМЭФ платформой для общения и продвижения и ранее она уже принимала участие в работе форума.

«Конечно, мы находимся в контакте с нашими властями, чтобы понять, сможем ли мы организовать участие кого-то из Уругвая там — физическое или онлайн. Я буду присутствовать на форуме. На площадке есть очень важный диалог предпринимателей России и Латинской Америки, и нам хотелось бы там быть», — сказал он.

Отметим, в 2023 году ПМЭФ будет проходить в период с 14 по 17 июня, страной — гостем мероприятия станут Объединенные Арабские Эмираты.