Психолог Благодарева: долгое использование мобильного телефона приводит к тревожности и бессоннице

Москва, , 09:29 — REGNUM Просмотр ленты новостей в социальных сетях в течение долгого времени может вызвать дофаминовую зависимость, которая ведёт к повышению тревожности, бессоннице и снижению работоспособности. Об этом 26 февраля рассказала эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ», невролог, клинический психолог клиник СамГМУ Любовь Благодарева.

Интернет Иван Шилов, ИА REGNUM

«Зависимость от социальных сетей это в первую очередь дофаминовая зависимость. Листая ленту, человеческий мозг ищет что-то интересное, полезное, что-то, что вызывает эмоцию. Однако это очень кратковременное удовольствие… Происходит кратковременный выброс маленькой дозы дофамина, потом он так же быстро падает и формируется зависимость», — приводит её слова РИА Новости.

Также психолог уточнила, что при просмотре видеороликов мозг человека не занимается обработкой, а также старается получить кратковременный всплеск дофамина.

«Когда уровень дофамина падает и не пополняется, повышается тревожность и раздражительность, особенно при апатии и общей слабости организма», — пояснила Благодарева.

При этом она указала, что смартфоном и другими экранами нужно переставать пользоваться за 2–3 часа до сна, а спать ложиться не позднее 23:00.

«В противном случае синий свет экрана будет нарушать выработку мелатонина и организм не будет восстанавливаться, что негативно скажется на состоянии кожи, внимании, памяти и работоспособности», — отметила эксперт.

Вместе с тем Благодарева заметила, что в данный момент трудно сказать, какое количество времени в день можно тратить на мобильный телефон без ущерба для здоровья, однако в любом случае «стоит сократить бесполезные просмотры соцсетей в пользу общения».

«Интернет заполнил нашу жизнь. Магазины, книги, фильмы, общение — все находится в сети, и нужно с умом использовать эти технологические достижения современности. Можно постараться пользоваться телефоном от часа до двух в день для того, чтобы ответить на сообщения и пообщаться», — также уточнила она.

При этом эксперт добавила, что в остальное время человеку стоит осознать отсутствие пользы от постоянного просмотра ленты соцсетей, так как эта информация забывается, а в этот момент «копятся дела по дому, долги по работе и учёбе», в связи с чем лучше тратить своё время жизни «на что-то полезное или более приятное».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря министр образования Италии Джузеппе Вальдитара подписал декрет о запрете использования школьниками мобильных телефонов на уроках.