В Германии не приняли провокацию с танком у здания посольства РФ в Берлине
Берлин, 26 февраля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Провокация с установкой у здания посольства РФ в Берлине подбитого танка не нашла понимания среди населения Германии. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале 26 февраля.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Россия
«В ходе сегодняшних массовых акций немцы предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта», — говорится в сообщении ведомства.
Также в комментарии дипмиссии отмечается, что граждане Германии выступают против эскалации конфликта путем поставок Украине западного летального оружия и военной техники.