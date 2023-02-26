Берлин, 26 февраля, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Провокация с установкой у здания посольства РФ в Берлине подбитого танка не нашла понимания среди населения Германии. Об этом говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в Telegram-канале 26 февраля.

Алексей Колчин ИА REGNUM Россия

«В ходе сегодняшних массовых акций немцы предельно четко высказались за мирное урегулирование украинского конфликта», — говорится в сообщении ведомства.

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Также в комментарии дипмиссии отмечается, что граждане Германии выступают против эскалации конфликта путем поставок Украине западного летального оружия и военной техники.