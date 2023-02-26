В России оценили призыв Сунака нанести ей ущерб за линией фронта
Москва, 26 февраля 2023, 09:27 — REGNUM Призыв британского премьер-министра Риши Сунака к международным партнёрам помочь Киеву нанести ущерб российским силам за линией фронта — это нечто новое во враждебной политике Британии.
Как пишет 26 февраля в своей статье «Британия рвётся в бой против России» для РИА Новости Максим Соколов, «за линией фронта» — это понятие широкое. Может оказаться, что Япония с подачи Британии решит нанести ущерб Дальнему Востоку, а Канада — арктическим регионам РФ.
Отметив, что такое распыление сил России было бы крайне выгодно Киеву, автор статьи добавил:
Автор резюмирует, что Сунак азартен, издавая боевой клич: «Геть лицемерие!»
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