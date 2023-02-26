Москва, 26 февраля, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Призыв британского премьер-министра Риши Сунака к международным партнёрам помочь Киеву нанести ущерб российским силам за линией фронта — это нечто новое во враждебной политике Британии.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й Премьер-министр Великобритании.

Как пишет 26 февраля в своей статье «Британия рвётся в бой против России» для РИА Новости Максим Соколов, «за линией фронта» — это понятие широкое. Может оказаться, что Япония с подачи Британии решит нанести ущерб Дальнему Востоку, а Канада — арктическим регионам РФ.

Отметив, что такое распыление сил России было бы крайне выгодно Киеву, автор статьи добавил:

«Заметим при этом, что до сих пор партнёры, говоря о поставках оружия Киеву, всячески подчеркивают, что бомбовые и ракетные удары не должны затрагивать территорию России в границах, которые партнёры признают».

Автор резюмирует, что Сунак азартен, издавая боевой клич: «Геть лицемерие!»