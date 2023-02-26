Саранск, 26 февраля, 2023, 09:09 — ИА Регнум. В результате ДТП в Мордовии с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом 26 февраля сообщает пресс-служба МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что автомобильная авария с участием легковых автомобилей «Киа Карнавал» и «Фольксваген Пассат» произошла около 19:38 (совпадает с мск) в Атюрьевском районе Мордовии.

«После столкновения «Фольксваген» загорелся, водитель и двое пассажиров погибли на месте происшествия, в том числе ребёнок 2021 года рождения», — говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечается, что водителя и трёх несовершеннолетних пассажиров второй легковушки с травмами доставили в медучреждение и затем один из пострадавших, ребёнок 2009 года рождения, скончался. Ведётся установление причин произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере трое человек пострадали в результате столкновения семи грузовых автомобилей в Татарстане.