Куба, 26 февраля, 2023, 09:04 — ИА Регнум. До 1,2 тыс. га увеличилась площадь лесных пожаров на Кубе, сообщает Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Пожар, который распространяется в муниципалитете Пинарес-де-Майяри кубинской провинции Ольгин, добрался уже до национального парка «Менсура-Пилото».

Напомним, лесной пожар в Пинарес-де-Майяри вспыхнул 18 февраля. Несмотря на активную борьбу с огнём, пожар распространяется: этот процесс идёт с трудом из-за ветра и засухи.