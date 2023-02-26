Порт-Морсби, 26 февраля, 2023, 09:01 — ИА Регнум. Ранее захваченных в заложники в Папуа — Новой Гвинее профессора и его аспирантов из Австралии удалось освободить. Об этом 26 февраля сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг на своей странице в одной из соцсетей.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Папуа-Новая Гвинея

«Все заложники освобождены и вскоре воссоединятся со своими семьями. Мы благодарны правительству Папуа — Новой Гвинеи, обеспечившему безопасное и мирное урегулирование», — написала она в своём сообщении.

Кроме того, уточняется, что профессора археологии Университета Южного Квинсленда Брайса Баркера и его аспирантов удалось освободить путём совместных усилий полицейских Папуа — Новой Гвинеи, а также австралийских и новозеландских дипломатов.

При этом накануне также удалось освободить из заложников работавшую с группой австралийских учёных местного куратора образовательной программы.

Отметим, профессора и его аспирантов из Австралии вместе с новогвинейским куратором образовательной программы, которые вели полевые работы в удаленной части Папуа — Новой Гвинеи, 20 февраля захватили в заложники вооружённые преступники, требовавшие выкуп за освобождение пленников.