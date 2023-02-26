Симферополь, 26 февраля, 2023, 08:56 — ИА Регнум. В Бахчисарайском районе Республики Крым планируется построить дополнительное водохранилище, чтобы в должной мере обеспечить снабжение Ялты. Об этом в воскресенье, 26 февраля, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Ялта

«Дополнительно может быть еще водохранилище ялтинское — будем строить Мартовское в Бахчисарайском районе», — заявил Аксёнов в беседе с журналистами.

По словам главы региона, 3 марта будет представлено техническое решение, а также проведен расчет финансирования. Отмечается, что если будет принято решение о строительстве водохранилища, то объемом не менее восьми миллионов кубометров.

Ранее Сергей Аксёнов в ходе беседы с журналистами отметил, что на сегодняшний день проект добычи и опреснения воды под Азовским морем является неактуальным.