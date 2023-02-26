Донецк, 26 февраля, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Среди украинских боевиков, которые на юге Артёмовска (ДНР) попали в плен в ходе СВО или были убиты, многие оказались выходцами с Западной Украины, сообщает 26 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

Многие приехали из Львовской, Ивано-Франковской областей. Гораздо меньше тех, кто воевал в Донбассе с 2014 года. Как правило, это мобилизованные с Западной Украины.

«В общем, Западная Украина одна идёт», — заявил один из бойцов группы «Вагнер».

В пример приводится убитый Дмитрий Лебухов, служивший в 63-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, дислоцирующейся в Львовской области. При досмотре трупа обнаружены правоэкстремистская символика и свидетельство участника военного парада в Киеве 2021 года.