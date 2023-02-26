Луганск, 26 февраля, 2023, 08:50 — ИА Регнум. В настоящее время у вооружённых формирований Украины наблюдается нехватка спецтехники для эвакуации раненых. Об этом 26 февраля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Станислав Красильников/ТАСС Боевая работа РСЗО «Град» в зоне СВО

«В украинских войсках отмечается нехватка специализированной техники для эвакуации раненых», — написал он в своём сообщении.

Также военный эксперт уточнил, что поставляемая ВСУ странами — участницами НАТО техника не предназначена для эвакуации раненых с поле боя, и из-за этого киевские военные вынуждены переоборудовать под эти цели гражданские автомобили, обладающие низкой проходимостью и не отвечающие необходимым санитарным требованиям.

«Это, в свою очередь, ведёт к увеличению потерь в украинской армии», — заключил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что развал ждёт Вооружённые силы Украины без поддержки со стороны специалистов НАТО.