Токио, 26 февраля, 2023, 08:55 — ИА Регнум. Японские учёные работают над проблемой уменьшения воздействия коровьей отрыжки на климат, сообщает 26 февраля агентство «Киодо Цусин».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Корова

Проект под руководством Ясуо Кобаяси, профессора Высшей школы сельского хозяйства Университета Хоккайдо, направлен на сокращение выбросов метана коровами на 80% к 2050 году.

Метан, вырабатываемый коровами, когда 7000 видов микробов в их желудках расщепляют траву и другие грубые корма, считается одной из основных причин глобального потепления.

Считается, что метан, выделяемый коровьей отрыжкой, имеет парниковый эффект примерно в 25 раз больше, чем углекислый газ, а ежегодные выбросы от одной коровы эквивалентны выбросам от 1,7 автомобилей.

Исследовательская группа тестирует такие корма, как морские водоросли и растительное масло, чтобы найти диеты, которые могут быть ещё более эффективными для сокращения выбросов.

Чтобы определить пик производства метана у коровы, учёные планируют разработать небольшой датчик цилиндрической формы длиной около 10 сантиметров, который к 2030 году будет помещён в желудок коровы для сбора данных о микробной активности.

Учёные намерены использовать искусственный интеллект для анализа данных и автоматической подачи корма в оптимальное время для подавления метана.