Анкара, 26 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Мужчина, найденный под обломками рухнувшего во время землетрясения здания и объявленный мёртвым, неожиданно «воскрес» во время собственных похорон. Об этом 25 февраля сообщило издание Expat Guide Turkey.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

Мужчина по имени Ахмед аль-Магриби был обнаружен несколько дней назад под завалами на месте разрушенного здания. Присутствовавшие при разборе завалов медики констатировали, что мужчина мёртв.

Тело мужчины увезли в морг для процедуры опознания родственниками, после чего была назначена дата похорон. Однако, когда мужчину уже собирались положить в гроб, он неожиданно для всех стал подавать признаки жизни.

Шокированные произошедшим родственники аль-Магриби немедленно вызвали врачей, мужчина был доставлен в медучреждение. Уточняется, что пострадавший быстро восстанавливается, жизнь его вне опасности.

Напомним, мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли ночью 6 февраля на юго-востоке Турции. Число погибших при землетрясениях превысило 44 тыс. человек.