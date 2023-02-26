Симферополь, 26 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с журналистами 26 февраля заявил, что опреснение и добыча воды под Азовским морем на сегодняшний день являются неактуальными.

Дарья Драй ИА REGNUM Море

«Вода из-под Азовского моря — это вопрос Росгеологии, они изучали подходы, считали, во сколько обойдется добыча воды. Но при сегодняшней ситуации, с учетом Северо-Крымского канала, необходимость точно отпала», — рассказал Аксенов.

По словам главы региона, водоснабжение в Крыму удалось наладить благодаря специальной военной операции. В ходе СВО Вооруженные силы России разблокировали Северо-Крымский канал в Херсонской области.