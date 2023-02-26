Остин, США, 26 февраля, 2023, 08:42 — ИА Регнум. За продолжение оказания помощи Киеву и с критикой выступающих против таковой членов Республиканской партии высказался бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс в ходе своего выступления в Техасском университете. Его слова 25 февраля приводит агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Майк Пенс

«Хотя некоторые в моей партии придерживаются несколько иной точки зрения, позвольте мне прояснить: в руководстве Республиканской партии не может быть места для апологетов [президента России Владимира] Путина», — сказал он.

Также Пенс добавил, что, по его мнению, среди руководителей республиканцев должны быть только «борцы за свободу» и отметил, что считает ответственным за начало конфликта на территории Украины российского лидера.

Как указывает агентство, бывший вице-президент США не стал при этом упоминать экс-главу Белого дома Дональда Трампа, при администрации которого он занимал указанный высокий государственный пост.

При этом отмечается, что в период нахождения у власти Трамп, который является потенциальным соперником Пенса на президентских выборах в 2024 году, неоднократно положительно высказывался в адрес Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля президент США Джо Байден заявил, что не считает свой недавний визит на Украину особенно рискованным.