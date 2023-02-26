Симферополь, 26 февраля, 2023, 08:32 — ИА Регнум. Украинская сторона при артиллерийских обстрелах больше не сможет перекрыть поток воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом в воскресенье, 26 февраля, в беседе с журналистами сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Северо-Крымский канал

«Приняты меры на случай, если с плотиной что-то произойдет с точки зрения обстрелов. Это и обводные каналы, проделана работа, и с точки зрения скорости потока и высоты волны Крыму ничего не угрожает», — сказал Аксенов.

Как отмечает глава Республики Крым, это удалось сделать благодаря специальной военной операции: Вооруженные силы Российской Федерации освободили гидротехнический узел Северо-Крымского канала в Херсонской области.

Ранее председатель Государственной думы по обороне Андрей Картаполов подтвердил намерения Киева захватить территории Республики Крым.