Пхеньян, 26 февраля, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын принял участие в церемонии закладки новой улицы в Пхеньяне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Ким Чен Ын присутствовал на открытии строительства в районе Сопхо в северной части северокорейской столицы. Сообщается, что власти намерены возвести в этом районе 4100 домов.

На церемонии присутствовала дочь Ким Чен Ына Ким Чжу Э. Примечательно, что северокорейские СМИ не называли её имени, хотя она стояла рядом с отцом.

Напомним, что в районе Хвасон Пхеньяна намечается строительство 10 000 домов.