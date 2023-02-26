Донецк, 26 февраля, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Освобождение южной части Донецкой Народной Республики (ДНР) от вооружённых формирований Украины стало самым важным для республики событием за год проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 26 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Александр Димитровский ИА REGNUM Мариуполь

«Мы полностью освободили юг республики. Там, где ещё недавно стояли вражеские танки, сейчас восстанавливается мирная жизнь, возводятся новые дома, ремонтируются школы. Безусловно, знаковым стало освобождение Волновахи, Мариуполя», — сказал он в интервью ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

Также Пушилин добавил, что в Мариуполе российские войска смогли добиться капитуляции украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и отметил, что, по его мнению, спецоперация ВС России войдёт в историю.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что после завершения спецоперации ВС РФ по денацификации на Украине Донбасс станет лучше и самодостаточнее, чем он был до этого.