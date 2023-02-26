Донецк, 26 февраля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. После завершения специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине Донбасс станет лучше и самодостаточнее, чем он был до этого. Об этом 26 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Ярослав Громов ИА REGNUM Донецк

«Ни на секунду не сомневаюсь в том, что Донбасс станет лучше и самодостаточнее, чем был раньше. Вне всяких сомнений будет восстановлен и обновлен весь социальный и жилой фонд, организована современная инфраструктура с благоустроенными зонами отдыха для взрослых и детей, безопасными парками, спортивными площадками», — сказал он в интервью ТАСС.

Помимо того, врио главы региона уточнил, что также будет идти активное развитие промышленности Донбасса, в ходе которого будут созданы рабочие места, конкурентоспособные современные предприятия, что повлечёт за собой повышение доходов людей и рост их уровня жизни.

«Ведь там, где есть работа, там и благосостояние населения, а трудиться наши люди любят и умеют», — пояснил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации ВС РФ по денацификации на Украине 24 февраля 2022 года было для Донбасса спасительным.