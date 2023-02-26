Марочко пояснил, что непогода лишила ВСУ путей снабжения под Артёмовском
Непогода отрезала ВСУ пути снабжения на артёмовском направлении
Донецк, 26 февраля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Пути снабжения подразделений ВСУ на артёмовском направлении оказались отрезаны распутицей. Об этом 26 февраля рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.
Как уточнил Марочко, из-за непогоды и распутицы ВСУ не могут использовать для снабжения своих подразделений грунтовые дороги. Единственная дорога с твёрдым покрытием проходит через населённый пункт Хромово и полностью находится под огневым контролем российских войск.
Таким образом, по словам Марочко, для украинской армии между Артёмовском и Часовым Яром не осталось ни одной безопасной дороги, которую было бы возможно использовать для подвоза снабжения.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о проблемах ВСУ в Артёмовске, в том числе о том, что выйти из города ВСУ могут лишь по одной дороге, которую контролируют российские силы.