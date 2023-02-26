Донецк, 26 февраля, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Пути снабжения подразделений ВСУ на артёмовском направлении оказались отрезаны распутицей. Об этом 26 февраля рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

Как уточнил Марочко, из-за непогоды и распутицы ВСУ не могут использовать для снабжения своих подразделений грунтовые дороги. Единственная дорога с твёрдым покрытием проходит через населённый пункт Хромово и полностью находится под огневым контролем российских войск.

Таким образом, по словам Марочко, для украинской армии между Артёмовском и Часовым Яром не осталось ни одной безопасной дороги, которую было бы возможно использовать для подвоза снабжения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о проблемах ВСУ в Артёмовске, в том числе о том, что выйти из города ВСУ могут лишь по одной дороге, которую контролируют российские силы.