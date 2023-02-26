Киев, 26 февраля, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский намерен отправить Вашингтону список вооружений, включающий в том числе истребители F-16, сообщает 25 февраля телеканал CNN.

president.gov.ua Владимир Зеленский

21 февраля Зеленский провёл в Киеве встречу с председателем комитета по иностранным делам палаты представителей США Майклом Макколом и четырьмя конгрессменами-республиканцами.

Во время встречи Зеленский заявил конгрессменам, что планирует отправить в США список вооружений. Президент Украины хочет получить от Вашингтона истребители F-16, которые, по его словам, приблизят окончание конфликта.

Напомним, что киевские власти постоянно требуют от Запада новейшее оружие, в первую очередь самолёты и ракеты.