Москва, 26 февраля, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Российские банки могут прописывать в договорах условия, позволяющие им взимать с клиентов плату за пользование картами даже при отсутствии средств на счете, заявила российский финансист Мария Дергачева в разговоре с агентством «Прайм».

Marco Verch Банковская карта Visa

Она предупредила, что средства на счете могут уйти в минус из-за некоторых платных подключенных услуг, а на отрицательный баланс могут начать начислять проценты. Дергачева призвала пользователей банковских услуг внимательно изучать договоры, особенно те пункты, которые касаются платы за обслуживание.

Эксперт посоветовала обратиться в банк и закрыть счет, который не используется. Кроме того, финансист напомнила, что если счетом не пользовались более двух лет, банковская организация имеет право закрыть его в одностороннем порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 февраля РБК со ссылкой на клиентскую рассылку банков распространил информацию, что российские кредитные организации предупредили своих клиентов, что карты китайской платежной системы UnionPay, которые были выпущены попавшими под санкции банками из России, могут перестать работать за рубежом.