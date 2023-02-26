Москва, 26 февраля, 2023, 07:57 — ИА Регнум. Жёлтый уровень погодной опасности объявлен Гидрометцентром России в Москве и Московской области. Об этом 26 февраля сообщается на сайте ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед на дороге

«Жёлтый уровень — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Уточняется, что жёлтый уровень введён в связи с сильным ветром, скорость отдельных порывов которого будет достигать 15 м/сек, и гололёда. Предупреждение по Москве и Московской области будет действовать до 21:00 мск 26 февраля.

В воскресенье, 26 февраля, в Москве и Московской области будет облачно, ожидается выпадение снега, мокрого снега и дождя. Местами возможно налипание мокрого снега. Температура воздуха днём составит +1…+3 градуса.