Луганск, 26 февраля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли город Перевальск в Луганской Народной Республике, сообщает 25 февраля представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Система залпового огня HIMARS

По городу в 01:55 мск были выпущены две ракеты из американской системы залпового огня HIMARS.

В результате обстрела было повреждено остекление многоквартирного жилого дома и ремонтно-механического завода. Кроме того, нанесены повреждения линии электропередачи и газопроводу.