Вашингтон, 26 февраля, 2023, 07:41 — ИА Регнум. Вторжение гигантских гибридных «суперсвиней» угрожает Соединенным Штатам. Об этом сообщил 25 февраля обозреватель Guardian Адам Гэббат.

Pxhere.com Дикий кабанчик

Журналист охарактеризовал «суперсвиней» как «гигантских, невероятно умных и неуловимых животных», способных выжить в суровом климате на севере США. «Суперсвиньи» появились благодаря усилиям канадских фермеров, которые, стремясь вывести крупных животных, скрестили диких кабанов и обычных домашних свиней ещё в 80-х годах прошлого столетия. Часть животных умудрилась сбежать, именно они дали начало популяции, быстро распространившись по всей Канаде.

Как указал эксперт Райан Брук, «суперсвиньи» весят до трёхсот килограммов и при этом способны выживать в экстремальных условиях, создавая под снегом туннели и пещеры глубиной до двух метров. Острые как бритва клыки этих животных позволяют им с лёгкостью добывать пропитание и не бояться хищников.

Американский специалист Майкл Марлоу отметил, что дикие свиньи наносят огромный ущерб окружающей среде, начиная от уничтожения урожая и загрязнения водных источников. Кроме того, эти животные агрессивны и представляют опасность для жизни и здоровья людей.