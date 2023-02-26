Москва, 26 февраля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Награждение военнослужащих Воздушно-десантных войск России прошло в южном секторе специальной военной операции, сообщает 26 февраля в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Награды вручал командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Александр Корнев. Церемония состоялась возле передовой.

Корнев поздравил бойцов с наградами и выразил им благодарность их за мужество и героизм.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознамённому полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные подразделением в ходе боевых действий.