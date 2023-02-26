В южном секторе спецоперации наградили бойцов ВДВ России
Российские десантники получили в боевой обстановке награды за заслуги в спецоперации
Москва, 26 февраля, 2023, 07:37 — ИА Регнум. Награждение военнослужащих Воздушно-десантных войск России прошло в южном секторе специальной военной операции, сообщает 26 февраля в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.
Награды вручал командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Александр Корнев. Церемония состоялась возле передовой.
Корнев поздравил бойцов с наградами и выразил им благодарность их за мужество и героизм.
Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почетного наименования «гвардейский» 228-му мотострелковому Ленинградско-Павловскому Краснознамённому полку «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество», проявленные подразделением в ходе боевых действий.