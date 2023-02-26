Каракас, 26 февраля, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро наградил орденами венесуэльских спасателей, вернувшихся из Турции, сообщает 25 февраля информационное агентство Anadolu.

twitter.com/NicolasMaduro Николас Мадуро награждает спасателей

Спасательный отряд гуманитарной оперативной группы имени Симона Боливара вылетел в Турцию 6 февраля. Кроме 27 человек в составе отряда находились три специально обученные собаки.

Венесуэльцы осуществляли поисково-спасательные работы в районах Пазарджык и Эльбистан в провинции Кахраманмараш. На родину они возвратились 17 февраля.

Президент Мадуро наградил каждого спасателя высокой государственной наградой — орденом Франсиско де Миранды.

Посол Турции в Каракасе выразил благодарность венесуэльским властям и венесуэльскому народу, которые с первых минут стихийного бедствия проявили солидарность и дружбу с Турцией и турецким народом.

Напомним, что число погибших при землетрясении в Турции превысило более 44 тысяч человек.