Донецк, 26 февраля, 2023, 07:17 — ИА Регнум. Ситуация вокруг Артёмовска (Бахмут) для украинских войск складывается неблагополучная, так как выйти из города ВСУ могут лишь по одной дороге, которую контролируют российские силы. Об этом 25 февраля рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артёмовск)

По словам Пушилина, для выхода из Артёмовска у украинских подразделений осталась лишь одна дорога, которая находится под огневым воздействием российских войск. Как указал врио главы ДНР, в настоящий момент российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад Артёмовска и на этом направлении в ближайшее время можно ожидать позитивных новостей.

«На ряде участков бои перешли в стадию зачистки. Противник продолжает попытки удержать фронт к северу от трассы Часов Яр — Артёмовск», — добавил Пушилин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ДНР разъяснили причины подрыва дамбы в Артёмовске военнослужащими Украины.