Марьинка, ДНР, 26 февраля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Российские войска уверенно продвигаются вперёд по направлению к Марьинке, сообщает 26 февраля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

За прошедший день наши солдаты продвинулись по направлению к городу почти на километр, что существенно важно для долгожданного освобождения Марьинки.

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Российские военные взяли штурмом один из опорных пунктов ВСУ. Примечательно, что из четырёх находившихся там членов ВФУ лишь только наёмник из Грузии оказывал сопротивление. После того как он был убит, остальные трое украинских солдат тут же сдались в плен.