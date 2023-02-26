Подрыв дамбы в Артёмовске и отступление ВСУ — 368-й день спецоперации
Специальная военная операция на Украине продолжается 368-й день. Накануне, 25 февраля, главные события происходили на донецком направлении. Чтобы замедлить наступление российских сил и создать неприемлемые условия для мирного населения, украинские войска взорвали дамбу в Артёмовске. Вода залила микрорайон Ступки и нижние улицы. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что действия украинской армии можно назвать «отчаянными», и сам подрыв дамбы, скорее всего, означает намерение сдать город.
Ожесточенные бои велись в центре. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, инициатива в руках российских военных, и сдача Артёмовска украинскими подразделениями является необратимым процессом, вопросом времени.
По данным Минобороны РФ, только за одни сутки на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 120 военных. Ещё около 240 военнослужащих уничтожены на купянском и краснолиманском. ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям на южнодонецком и запорожском направлениях, где за сутки украинские военные потеряли 90 человек, 11 единиц техники, а также два склада с боеприпасами.
Депутаты Верховной рады Украины теряют веру в то, что Вооруженные силы Украины смогут одержать победу в конфликте с Россией, пишет обозреватель Джош Роджин в статье для газеты The Washington Post.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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Западные страны «выкручивали руки» остальным государствам в ходе голосования по антироссийской резолюции ГА ООН, заявил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский.
По его словам, для достижения нужного результата Запад в очередной раз прибег к «ковбойским» методам.
«Коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой жаловались нам на западников за глаза, просили не обижаться и войти в положение», — сказал Полянский.
Российские войска уверенно продвигаются вперёд по направлению к Марьинке, сообщает 26 февраля РИА Новости.
«Нам есть чем гордиться»: награждение военнослужащих Воздушно-десантных войск, отличившихся в ходе специальной военной операции.
Награждение проводил командир Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения гвардии генерал-майор Александр Корнев. Церемония награждения проходила в боевой обстановке в южном секторе зоны СВО.
Командир соединения поздравил воинов «крылатой пехоты» с высокими государственными наградами и поблагодарил их за мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач.
Минобороны РФ.
В США предрекли развал ВСУ без поддержки НАТО
Советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту телеканала Fox News Такеру Карлсону заявил, что натовские инструкторы помогают ВСУ комплектовать подразделения и вести боевые действия.
Макгрегор отметил, что Киев «калечит мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии», сталкиваясь с дефицитом военнослужащих.
Жители Германии несут цветы к установленному в Берлине российскому танку
Акция возле российского танка T-72 в Берлине якобы в память о начале спецоперации на Украине пошла не по плану, сообщает телеграм-канал военкоров «Русской весны».
«Жители Германии начали приносить к танку цветы и говорить слова поддержки в адрес России», — говорится в сообщении.
Польша осталась без российской нефти после передачи Украине танков «Леопард». Как отметил военный корреспондент Дмитрий Стешин, схема тут простая: «Нет «Леопардов» — есть нефть, есть «Леопарды» — нет нефти.
Директор польского нефтеперерабатывающего концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что ведется поиск альтернативных источников топлива, чтобы закрыть брешь.
«Подсказка из Донецка: лучше всего эту брешь закрыть тушками польских политиканов. Ох, чую, по итогам СВО привезут поляки Зеленского в Москву», — пошутил Стешин.
В США вспомнили слова Кеннеди о конфликте с ядерными странами
Бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано сообщил, что произнесенные в Варшаве слова президента США Джо Байдена о недопустимости победы России противоречат заложенным Джоном Кеннеди принципам внешней политики, пишет American Thinker.
За день войска РФ продвинулись на километр по направлению к Марьинке
Российские военные взяли штурмом один из опорных пунктов ВСУ. Примечательно, что из четырёх находившихся там членов ВФУ лишь только наёмник из Грузии оказывал сопротивление. После того как он был убит, остальные трое украинских солдат тут же сдались в плен.
Пушилин рассказал о проблемах у ВСУ в Артёмовске
Ситуация вокруг Артёмовска (Бахмут) для украинских войск складывается неблагополучная, так как выйти из города ВСУ могут лишь по одной дороге, которую контролируют российские силы. Об этом 25 февраля рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.
Журналист из США потребовал от западной прессы говорить правду об Украине
Средства массовой информации Запада распространяют искаженную информацию о ситуации на Украине, обманывая население, написал в своем микроблоге обозреватель телеканала Fox News Кайл Бекер.
Работа артиллеристов Центрального военного округа.
Илон Маск признал, что в 2014 году на Украине произошёл госпереворот
Государственный переворот, произошедший в 2014 году на Украине, признал американский предприниматель и миллиардер Илон Маск. Соответствующий комментарий Маск сделал 25 февраля на своей странице в Twitter.
Кандидат в президенты США Рамасвами выступил против помощи Киеву
Помощь Украине ослабляет США, делая страну уязвимой перед Китаем. Такое заявление сделал 25 февраля кандидат на пост главы Белого дома от республиканцев Вивек Рамасвами в своём Twitter.
Странами Евросоюза утверждён десятый пакет антироссийских санкций
Новый, десятый по счёту пакет антироссийских санкционных мер одобрили страны Евросоюза, сообщает в Twitter представительство Швеции, председательствующей в Совете ЕС.
Главное о специальной военной операции за 25 февраля.
На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики.
На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30.
Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой Народной Республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины.
Минобороны РФ.
В южном секторе спецоперации наградили бойцов ВДВ России
Награждение военнослужащих Воздушно-десантных войск России прошло в южном секторе специальной военной операции, сообщает 26 февраля в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.
Пушилин назвал спасительным для Донбасса решение о начале спецоперации
Решение президента России Владимира Путина о начале спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине 24 февраля 2022 года было для Донбасса спасительным. Об этом 26 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что после СВО Донбасс станет лучше и самодостаточнее
После завершения специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине Донбасс станет лучше и самодостаточнее, чем он был до этого. Об этом 26 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин назвал самые важные события за год проведения спецоперации
Освобождение южной части Донецкой Народной Республики (ДНР) от вооружённых формирований Украины стало самым важным для республики событием за год проведения спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 26 февраля заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Прекращение поставок нефти Польше объяснили передачей Leopard Киеву
Польшу лишили российской нефти «в обмен» на передачу танков Leopard Киеву, пишет 26 февраля «Русская весна».
Зеленский хочет предъявить США список необходимого Украине вооружения, в том числе попросить истребители F-16, пишет CNN.
Bloomberg сообщил о расколе среди республиканцев после слов Пенса о Киеве
За продолжение оказания помощи Киеву и с критикой выступающих против таковой членов Республиканской партии высказался бывший вице-президент США республиканец Майк Пенс в ходе своего выступления в Техасском университете. Его слова 25 февраля приводит агентство Bloomberg.
Марочко: у ВСУ наблюдается нехватка спецтехники для эвакуации раненых
В настоящее время у вооружённых формирований Украины наблюдается нехватка спецтехники для эвакуации раненых. Об этом 26 февраля сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своём телеграм-канале.
Среди убитых боевиков ВСУ в Артёмовске много выходцев с запада Украины
Среди украинских боевиков, которые на юге Артёмовска (ДНР) попали в плен в ходе СВО или были убиты, многие оказались выходцами с западной Украины, сообщает 26 февраля РИА Новости.
В России оценили призыв Сунака нанести ей ущерб за линией фронта
Призыв британского премьер-министра Риши Сунака к международным партнёрам помочь Киеву нанести ущерб российским силам за линией фронта — это нечто новое во враждебной политике Британии.
Российские военные значительно продвинулись на марьинском направлении, на 1 километр, и взяли под контроль опорный пункт, сообщают российские военкоры.
Марьинка — пригород Донецка, находящийся в километре от Петровского района столицы ДНР. После того как российские бойцы вернут Марьинку, начнётся масштабное угледарское наступление.
Хорватия начала готовить 14 вертолетов Ми-8 к транспортировке на Украину через Польшу, сообщило издание Jutarnji list.
Пушилин рассказал о глобальных стратегических задачах по освобождению ДНР
Продвижение подразделений Вооружённых сил (ВС) РФ на авдеевском и артёмовском направлениях и разгром обороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) в Славянско-Краматорском районе являются первоочередными стратегическими задачами по освобождению Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 26 февраля заявил врио главы региона Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что Киев создаёт легенду о «несокрушимости» Угледара
Из-за нахождения в высотных домах Угледара мирных жителей ситуация вокруг города является осложнённой, Киев прикрывается ими и создаёт легенду о «несокрушимости» Угледара. Об этом 26 февраля рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
ВСУ обстреляли город Васильевка в Запорожской области
Город Васильевка в Запорожской области попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналистам представитель администрации города.
Гагин заявил, что ВСУ специально обстреляли машину скорой в Донецке
Попадание в машину скорой помощи в Донецке было целенаправленным: боевики ВСУ стреляли по врачам специально, заявил 26 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин. Цинизм Киева переходит все допустимые границы.
Российские артиллеристы уничтожили РЛС AN/TPQ ВСУ в Херсоне
Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили в Херсонской области радиолокационную станцию (РЛС) AN/TPQ производства США вместе с перевозившим её автомобилем и украинскими военными, сообщает 26 февраля РИА Новости.
РФ против того, чтобы новый мир выстраивался только в интересах одной страны, в данном случае США — Путин. И еще несколько заявлений президента в интервью телеканалу «Россия 1»:
единство народа России — главнейшее условие всех побед и достижений страны;
Россия должна учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех остальных стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение;
у Запада одна цель — ликвидировать Российскую Федерацию;
сателлиты США включились в борьбу против РФ, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона;
Запад мог бы принять Россию в «семью цивилизованных народов» только по частям;
русский народ, если Западу удастся развалить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками, может не сохраниться — «будут московиты, уральцы и другие»;
РФ не будет вести себя как США по отношению к другим странам;
Россия — наследница СССР в правовом смысле, но потенциал у нее другой;
Поставки НАТО оружия на Украину — это и есть участие в конфликте, ведь денег за это вооружение Запад не получает.
Испанские военные никогда не будут принимать участие в конфликте на Украине, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес в интервью газете Vanguardia.
«Испанские солдаты вмешались бы только в случае агрессии против страны НАТО», — заявила Роблес. Министр назвала разумной европейскую инициативу о совместных закупках оружия. «Боеприпасов не хватает во всех странах», — пояснила она.
ВСУ выпустили по Донецку 10 снарядов из РСЗО
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли 26 февраля удар по Донецку из реактивной системы залпового огня (РСЗО), выпустив десять снарядов по Петровскому району города, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Хорватия готовится отправить на Украину 14 вертолётов Ми-8
Хорватия начала технические приготовления к отправке 14 транспортных вертолётов Ми-8 на Украину. Как сообщает 26 февраля газета Jutarnji list, 12 вертолётов Ми-8 MTV-1 и две машины Ми-8 Т уже выделены из состава Вооружённых сил страны, ведётся подготовка к их транспортировке.
Российские мотострелки уничтожили укрепрайон ВСУ под Кременной
Укрепрайон ВСУ под городом Кременная (ЛНР) уничтожен ударом российской бронетехники. Мотострелки подошли максимально близко и нанесли сокрушительный удар, сообщает 26 февраля РИА Новости.
В Киеве заявили об отсутствии свидетельств предоставления КНР оружия России
Доказательств о предоставлении Китаем военной помощи, в частности оружия, России нет у Киева. Об этом 26 февраля заявил замначальника Главного управления разведки украинского минобороны Вадим Скибицкий в интервью медиагруппе Funke.
Путин исключил возможность инспекций США на российских ядерных объектах
Президент России Владимир Путин не может себе представить, как военные США будут «шастать» по российскими ядерным объектам, в то время как Вашингтон оказывает военную помощь Киеву. Он заявил об этом 26 февраля в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин».
ВСУ готовят весеннее контрнаступление на Россию, оно будет включать в себя операцию по захвату Крыма, а также уничтожение военных складов и аэродромов на территории РФ, заявил замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Вадим Скибицкий.
«По-домашнему»: как военные повара и пекари ЦВО обеспечивают горячим питанием и свежим хлебом военнослужащих на передовой. На прифронтовом пункте продовольственного обеспечения военные повара и пекари обеспечивают трехразовое горячее питание и доставку свежевыпеченного хлеба на передний край боевых действий для наших военнослужащих.
Рискуя собственной жизнью, российские специалисты МТО готовят и подвозят горячее питание и свежую выпечку на позиции.
Военные кулинары выпекают хлеб, готовят несколько видов салатов, разнообразные супы, мясные рагу, национальные блюда из говядины, свинины и мяса птицы.
Воздушную тревогу объявили в Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Командиру воинской части инженерно-саперного батальона 128 бригады Вооруженных сил Украины выдали приказ командировать личный состав с целью организации подвоза боеприпасов по маршруту н. п. Кучурган. Несмотря на публичные заявления об отсутствии плана провокации в Приднестровье, Украина продолжает сброс сил к их границе.
На Украине объявили воздушную тревогу в четырёх регионах
Воздушная тревога была объявлена в четырёх регионах Украины 26 февраля.
В Минобороны РФ рассказали о работе поваров-пекарей для бойцов СВО
Военные повара и пекари Центрального военного округа обеспечивают горячее питание и свежий хлеб участникам спецоперации по денацификации Украины, находящимся на передовой. Об этом 26 февраля рассказали в пресс-службе министерства.
Советник Пушилина Кимаковский: подрыв ВСУ дамбы в Артемовске грозит серьезной эпидемией.
По его словам, в результате повреждения дамбы вода хлынула в подвалы, что может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения. Кроме того, подрыв дамбы усложнит доставку продуктов в город.
Накануне, 25 февраля, ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских подразделений.
В ДНР сообщили об эпидемиологической угрозе из-за подрыва ВСУ дамбы
Подрыв дамбы в Артёмовске Донецкой Народной Республики, который устроили ВСУ, чтобы помешать наступлению российских войск, несёт серьёзную эпидемиологическую угрозу. Об этом 26 февраля сообщил РИА Новости советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.
Daily Star: российские ВКС могут переломить ход конфликта на Украине
Британский генерал в отставке Ричард Бэрронс заявил, что усиление российских Воздушно-космических сил (ВКС) может стать фактором, который кардинально изменит ход специальной военной операции на Украине.
New York Post: Байден не учитывает реальную обстановку на Украине
Президент США Джо Байден, обещая поддержку Украине, не учитывает реальную обстановку, пишет газета New York Post.
В Испании украинцы попытались сорвать митинг в поддержку Донбасса
Проходивший в испанском городе Жирона митинг в поддержку Донбасса попыталась сорвать группа украинцев. Об этом 26 февраля сообщила ТАСС организатор акции Елена Евдокимова.
Главное из нового брифинга Минобороны РФ на 26 февраля 2023 года:
ВС РФ нанесли комплексное огневое поражение ВСУ в районе Никольского и Угледара на южнодонецком и запорожском направлениях;
средства ПВО России за сутки уничтожили вертолет Ми-8 и 7 беспилотников ВСУ;
потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили до 60 военнослужащих;
потери ВСУ за сутки составили более 75 военнослужащих на южнодонецком и запорожском направлениях;
ВСУ за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 130 военнослужащих;
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ на донецком направлении.
Бойцы ВС РФ уничтожили шесть диверсионных групп ВСУ в Харьковской области
В Харьковской области за прошедшие сутки было уничтожено шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Об этом 26 февраля сообщили на брифинге Министерства обороны РФ.
Отмечается, что диверсантов ликвидировали в районах населенных пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное.
ВС России уничтожили до 130 военных ВСУ на краснолиманском направлении
До 130 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на краснолиманском направлении за сутки российские войска. Об этом 26 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Шойгу объяснил, как далеко Россия будет отодвигать угрозу от своих границ в случае поставки Киеву более дальнобойных военных систем:
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», — заявил министр обороны.
Российское средства ПВО сбили вертолёт Ми-8 ВСУ в Харьковской области
Вооружённые формирования Украины потеряли в ходе специальной военной операции ещё один вертолёт. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.
ВС России уничтожили свыше 100 военных ВСУ на донецком направлении
Свыше 100 военных вооружённых формирований Украины уничтожили на донецком направлении за сутки российские войска. Об этом 26 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Минобороны РФ сообщили о поражении 103 артиллерийских подразделений ВСУ
В ходе спецоперации за последние сутки российские военные нанесли удары по более чем сотне артиллерийских подразделений вооружённых формирований Украины. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.
В Ливане выпускники вузов РФ и СССР провели автопробег в поддержку России
В Ливане выпускники различных вузов РФ и СССР 26 февраля организовали автопробег в поддержку России. Об этом сообщает РИА Новости.
Российские войска уничтожили до 70 военных ВСУ на херсонском направлении
До 70 военных вооружённых формирований Украины уничтожили за сутки на херсонском направлении подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ. Об этом 26 февраля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Шойгу сообщил, как далеко РФ будет вынуждена отодвигать угрозу
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу ответил 26 февраля на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, как далеко Россия будет вынуждена отодвигать угрозу от своих границ.
За время спецоперации ВСУ потеряли более 600 самолётов и вертолётов
За время спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине российскими войсками было уничтожено в общей сложности свыше 600 единиц авиационной техники украинских вооружённых формирований. Об этом 26 февраля сообщили в Министерстве обороны России.
Глава Чехии заявил, что Украина выполнила «домашнее задание» НАТО
«Домашнее задание» по вступлению в НАТО Украина выполнила, заявил 26 февраля президент Чехии Петр Павел в интервью «Суспільне».
Вернув Крым, мы восстановим мир — Зеленский.
В мирный план Китая, который состоит из 12 пунктов, стоит добавить тезис о выводе войск России из зоны спецоперации, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию.
ВСУ обстреляли несколько районов Донецка
Несколько районов Донецка были обстреляны со стороны вооружённых формирований Украины. Об этом 26 февраля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Глава минобороны Украины: Киев пока не получил ЗРК Patriot
На данный момент вооружённые формирования Украины ещё не получили зенитные ракетные комплексы производства США (ЗРК) Patriot. Об этом 26 февраля заявил глава украинского минобороны Алексей Резников в интервью газете La Repubblica.
На авиабазе Рамштайн в Германии проходит митинг против поставок вооружений Украине.
«На протяжении 70-ти лет вы творили беды, так что оставьте нас в покое, наконец, и возвращайтесь к себе домой», — такие песни поют протестующие.
Также многие держат флаги России и призывают к расследованию взрывов на газопроводе «Северный поток»
Именно на базе Рамштайн неоднократно обсуждалась дальнейшая военная поддержка Киева. Также эта авиабаза играет ключевую роль в логистике и снабжении, на ее территории находится командование ВВС союзников НАТО.
По информации украинских источников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный доложил Зеленскому, что подразделения ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) находятся в тактическом окружении и эвакуация их фактически невозможна.
По информации российских военкоров, отход украинского спецназа оставили прикрывать мобилизованных.
Экс-морпех США заявил, что Украина может оказаться «вторым Афганистаном»
Украина превратится в очередной Афганистан для США, предупредил в своей статье для American Thinker бывший американский морской пехотинец Эрл Катагнус-младший.
Министр обороны Германии отреагировал на предложения Китая по Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус в целом приветствует обнародованную мирную инициативу Китая. Об этом он сообщил в опубликованном 26 февраля интервью радио Deutschlandfunk.
В парламент Венгрии внесут резолюцию в поддержку мира на Украине
Решение о внесении в парламент Венгрии резолюции в поддержку политики венгерского правительства, направленной на мирное урегулирование на Украине, приняла коалиция правящих партий республики. Об этом 26 февраля рассказал лидер фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш в интервью радиостанции Kossuth.
Экс-морпех США рассказал о ловушке, которая ждет Запад из-за Украины
В случае если страны Запада продолжат недооценивать и не понимать Россию, конфликт на Украине может стать для них новым Ираком или Афганистаном. Такое мнение 26 февраля высказал бывший морской пехотинец США Эрл Катагнус — младший в своей статье для издания American Thinker.
В Чехии заявили, что Киеву не удержать территории
Только один выход есть у Киева, чтобы завершить вооружённый конфликт, — отдать территории, заявил 26 февраля политолог Оскар Крейчи из Чехии в Parlamentni listy.
На Украине сообщили о новых возможных перебоях в электроснабжении
Энергетические мощности Украины нужно готовить, к следующему зимнему периоду, что может повлечь за собой новые перебои в электроснабжении. Об этом 26 февраля сообщили в телеграм-канале энергохолдинга ДТЭК.
Зеленский назвал «возвращение» Крыма условием для восстановления мира
По мнению украинского президента Владимира Зеленского, «переход» российского Крыма под контроль Киева является условием для восстановления мира на Украине. Он написал об этом 26 февраля в своём телеграм-канале.
Экс-советник главы Франции Гено выступил против приёма Украины в НАТО
Бывший советник президента Франции Анри Гено считает, что Запад должен отказаться от идеи приема Украины в НАТО и ЕС, а также прекратить поставки оружия, передает телеканал CNEWS.
В США заявили, что Россия подготовила для ВСУ жесткое испытание
Жестоким испытанием для вооружённых формирований Украины окажутся фортификационные и инженерные сооружения РФ на передовой в случае попытки наступления ВСУ. Такое мнение 26 февраля высказал американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли в статье для издания 19Fortyfive.
В Кировском районе Донецка от мины «Лепесток» пострадала мирная жительница
В Кировском районе Донецка при подрыве на запрещённой противопехотной мине «Лепесток», которые разбрасывают по городу в ходе обстрелов ВСУ, пострадала мирная жительница. Об этом 26 февраля сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своём телеграм-канале.
Во Франции состоялись акции в поддержку жителей Донбасса
Акции в поддержку жителей Донбасса прошли в нескольких городах Франции, сообщили РИА Новости организаторы движения SOS Donbass.
ВСУ сбросили на Донецк боеприпас с беспилотника
Боевики ВСУ 26 февраля с помощью беспилотника сбросили на Кировский район Донецка боеприпас. Об этом сообщает пресс-служба Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Российские штурмовики Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке
Видеозапись удара двух штурмовиков Воздушно-космических сил России Су-25 авиационными фугасными бомбами ФАБ-500 по представляющим из себя элемент эшелонированной линии обороны укрепрайона позициям вооружённых формирований Украины на господствующей высоте в Авдеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) опубликовало 26 февраля РИА Новости.
Салливан: Байден пока исключил необходимость поставок истребителей Киеву
На данный момент вооружённым формированиям Украины не нужны американские истребители F-16 и вопрос о возможности их поставок будет рассматриваться позднее. Об этом 26 февраля заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN.
В Белом доме не имеют данных, что Китай решил поставлять оружие России
Власти Соединённых Штатов пока не получили данных, что руководство Китая приняло решение поставлять вооружение России. Об этом 26 февраля сообщил не телеканале CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Шмыгаль исключил примирение Украины с Россией в ближайшие 100 лет
В ближайшую сотню лет Украине не примириться с Россией, заявил 26 февраля украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Focus.
Патриарх Кирилл назвал Донбасс «форпостом» русского мира
Молодежь Донбасса должна стать носителем мировоззрения о единстве региона с Россией. Об этом 26 февраля заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя на встрече с участниками детских делегаций Донбасса.
В Запорожье сообщили о переброске отрядов ВСУ к границе с Приднестровьем
Поступила оперативная информация, что ВСУ перебрасывают отряды к украино-приднестровской границе. Об этом 26 февраля сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Командир взвода разведчиков Иван Шушаков рассказал, за что удостоен ордена
Министерство обороны РФ рассказало о совершенном командиром разведывательного взвода капитаном Иваном Шушаковым подвиге. Он был награжден орденом Мужества за выполнение боевой задачи в зоне спецоперации. Его группе было приказано разведать ситуацию на опорном пункте ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ, пресс-служба которого разместила видео в своем телеграм-канале.
Военкор Поддубный: Зеленскому доложили о тактическом окружении Артёмовска
Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому доложили о тактическом окружении российскими военными Артёмовска. Об этом военкор написал в своем телеграм-канале.
В Белом доме решили, что Киев не нуждается в истребителях F-16
В США решили отложить рассмотрение вопроса поставок Киеву истребителей F-16, так как решили, что они пока не нужны. Об этом 26 февраля сообщил телеканалу CNN помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Военнопленный ВСУ рассказал об обучении тактике штурма в Британии
Украинский военнослужащий Сергей Пивень, сдавшийся в плен во время боев за Соледар, рассказал «Известиям», как в Великобритании обучают военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактике штурма и работе с разными видами оружия.
В Америке посоветовали Зеленскому подумать о переговорах с Россией
В Америке считают, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сменить свою политику в отношении переговоров с Россией. Однако ему сложно, так как, по-видимому, он намерен бороться в Россией на поле боя. Такое мнение высказала эксперт из Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл, пишет The New York Times.
ВСУ несколько раз обстреляли населённые пункты в Курской области
Боевики ВСУ в течение дня 26 февраля обстреливали населённые пункты в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
NBC: в США считают, что поставки техники усилят переговорные позиции Киева
Конфликт на Украине будет решен за столом переговоров. Об этом 26 февраля заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.
Губернатор Кобзев сообщил о переводе иркутских мобилизованных после жалоб
Записавших видеообращение мобилизованных в Иркутской области переведут к новому месту ведения службы. Об этом в своём телеграм-канале написал глава области Игорь Кобзев.
Экс-разведчик из США Риттер заявил о провале Киева к октябрю 2023 года
Бывший разведчик морской пехоты Вооруженных сил США Скотт Риттер спрогнозировал завершение украинского конфликта, назвав сроком его окончания октябрь 2023 года. До этого времени ВСУ будут полностью истощены, считает экс-военный. Свое мнение он высказал 26 февраля на Youtube-канале.
В США раскрыли потери среди польских наемников ВСУ
Число погибших польских наемников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск, достигло 2,5 тысячи человек, заявил бывший советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.