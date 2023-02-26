Специальная военная операция на Украине продолжается 368-й день. Накануне, 25 февраля, главные события происходили на донецком направлении. Чтобы замедлить наступление российских сил и создать неприемлемые условия для мирного населения, украинские войска взорвали дамбу в Артёмовске. Вода залила микрорайон Ступки и нижние улицы. Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский считает, что действия украинской армии можно назвать «отчаянными», и сам подрыв дамбы, скорее всего, означает намерение сдать город.

Ожесточенные бои велись в центре. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, инициатива в руках российских военных, и сдача Артёмовска украинскими подразделениями является необратимым процессом, вопросом времени.

По данным Минобороны РФ, только за одни сутки на донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 120 военных. Ещё около 240 военнослужащих уничтожены на купянском и краснолиманском. ВС РФ нанесли удары по украинским подразделениям на южнодонецком и запорожском направлениях, где за сутки украинские военные потеряли 90 человек, 11 единиц техники, а также два склада с боеприпасами.

Депутаты Верховной рады Украины теряют веру в то, что Вооруженные силы Украины смогут одержать победу в конфликте с Россией, пишет обозреватель Джош Роджин в статье для газеты The Washington Post.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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