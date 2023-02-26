Вашингтон, 26 февраля, 2023, 06:39 — ИА Регнум. Африканские страны подвергаются беспрецедентному давлению со стороны США, которые пытаются сорвать проведение саммита Россия — Африка в Санкт-Петербурге в июле 2023 года. Об этом 26 февраля заявил заместитель министра иностранных дел, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в интервью ТАСС.

Дядя Сэм

«США и их союзники ведут беспрецедентную кампанию по политической и экономической изоляции России, в том числе по срыву проведения в Санкт-Петербурге в июле второго саммита Россия — Африка», — сказал Богданов.

По словам дипломата, с начала СВО коллективный Запад через угрозы применения санкций, прекращения финансовой и гуманитарной помощи значительно усилил прессинг на африканские страны.

«Американцы в ежедневном режиме фабрикуют против нас обвинения «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения и, как следствие, обострении социально-экономических проблем на континенте», — отметил Богданов.

Российский дипломат подчеркнул, что, несмотря на всё давление, подготовка к саммиту идёт полным ходом, и африканские страны подтверждают своё участие во встрече на высшем уровне в Санкт-Петербурге.

Напомним, что первый зампред представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США и другие государства Запада в «выкручивании рук» развивающимся странам при голосовании на Генеральной Ассамблее ООН.