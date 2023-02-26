Донецк, 26 февраля, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Полигоном НАТО стала Украина для западных стран, которые отправляют Киеву крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения. Такое заявление сделал 26 февраля врио главы ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС.

Dnr-news.com Денис Пушилин

«Мы видим, как Украина превратилась в полигон НАТО для отработки самых кровавых военных сценариев, как Запад изо дня в день переходит свои же красные линии, соглашаясь поставлять Киеву всё более тяжелое и дальнобойное оружие», — указал Пушилин.

Кроме того, Пушилин пояснил, что перед Киевом странами Запада была поставлена конкретная задача — стереть с лица земли города Донбасса. В ДНР, по словам Пушилина, убедились в использовании противником мирных жителей в качестве живого щита.

«Мы в самом начале специальной военной операции недооценили только одно — цинизм противника, его готовность идти на любые жертвы ради достижения целей, навязанных западными партнерами», — отметил Пушилин. Врио главы ДНР напомнил, что опыт Минских соглашений ясно показал отсутствие международных правил и норм.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил врио главы ДНР Пушилин, решение о начале спецоперации было спасительным для Донбасса и единственно верным.