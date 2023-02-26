Вашингтон, 26 февраля, 2023, 06:25 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады Украине теряют веру в то, что Вооруженные силы Украины смогут одержать победу в конфликте с Россией, пишет обозреватель Джош Роджин в статье для газеты The Washington Post.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Он напомнил, что во время недавней Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Камала Харрис заявила, что в противостоянии с Киевом «время не на стороне Путина». Вместе с тем Роджин подчеркнул, что встречался в Мюнхене с рядом официальных лиц Украины, которые сомневались в этом утверждении.

Автор публикации утверждает, что украинские политики встревожены тем, что США отвергли стратегию Киева, касающуюся активного ведения боевых действий и отказа от затягивания конфликта. Кроме того, они недовольны тем, что американское руководство отказалось отправлять ВСУ вооружение, запрашиваемое киевским правительством.

Роджин считает, что если Запад продолжит следовать указанному курсу, то уже через год «Украина, которую нужно спасать», может прекратить свое существование.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля обозреватель американского журнала Newsweek Стивен Майерс предупредил, что в 2023 году Украину ждут невиданные ранее бедствия.