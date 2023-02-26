Вашингтон, 26 февраля, 2023, 06:09 — ИА Регнум. США рассчитывают удержать Китай от начала военных поставок России. Такое заявление сделал глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс 25 февраля в интервью телекомпании СBS.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

Бернс указал, что в Соединённых Штатах уверены в том, что власти КНР рассматривают возможность поставок военной техники России. При этом глава ЦРУ уточнил, что финальное решение Пекином ещё не принято и никаких свидетельств каких-то военных поставок Москве на сегодняшний день нет.

В связи с создавшейся ситуацией, по словам Бернса, до китайского руководства Белым домом была «чётко донесена» информация о возможных последствиях такого решения. Глава ЦРУ пояснил, что такой шаг со стороны США был сделан для того, чтобы сдержать Китай, так как со стороны Пекина «такая ставка была бы очень рискованной и опрометчивой».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вашингтон раздумывает над тем, чтобы обнародовать разведданные о планах Пекина поставить Москве военную технику.