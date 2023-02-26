Вашингтон, 26 февраля, 2023, 05:54 — ИА Регнум. Власти США отказываются считать, что Иран решил возобновить программу по созданию ядерного оружия, заявил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс 25 февраля в интервью телеканалу CBS.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

Глава службы напомнил, что иранская ядерная программа была «отложена или прекращена» еще в конце 2003 года. По его словам, США не раз предупреждали, что не допустят появления у Ирана ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля глава Организации по атомной энергии Ирана (МАГАТЭ) Мохаммад Эслами заявил, что специалисты агентства прибыли в Тегеран для проверки и переговоров с иранской стороной.