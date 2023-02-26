Вашингтон, 26 февраля, 2023, 05:39 — ИА Регнум. Развал ждет Вооруженные силы Украины без поддержки со стороны специалистов НАТО, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в оставке Дуглас Макгрегор в интервью журналисту телеканала Fox News Такеру Карлсону.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По его словам, натовские инструкторы помогают ВСУ комплектовать подразделения и вести боевые действия. Макгрегор отметил, что Киев «калечит мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии», сталкиваясь с дефицитом военнослужащих.

Полковник добавил, что Россия «смогла нарастить самый мощный и крупный военный потенциал за последние 30 лет».

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля Дуглас Макгрегор заявил, что военнослужащие ВСУ массово оставляют свои позиции и обращаются в бегство, за что украинское командование подвергает их казням и пыткам.