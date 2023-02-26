Количество пойманных нелегальных иммигрантов на южной границе США превысило один миллион

Эль-Пасо, США, , 05:49 — REGNUM С октября прошлого года на границе США с Мексикой было задержано более миллиона нелегальных иммигрантов, сообщает 25 февраля телеканал Fox News.

Стена на границе США и Мексики Tomascastelazo

Общее количество задержанных иммигрантов на южной границе США с нового финансового года, то есть 1 октября 2022 года, составило 1 008 217 человек. Из них только 328 454 человека были высланы в соответствии с «Разделом 42» — протоколом эпохи пандемии, который позволяет американским пограничникам быстро высылать пересекающих границу.

Всего в 2021 финансовом году на границе с Мексикой было выявлено более 1,7 млн нелегальных иммигрантов и более 2,3 млн в 2022 финансовом году. Первые месяцы 2023 финансового года превзошли показатели предыдущего финансового года. Так с 1 октября 2021 года до 1 марта 2022 года было задержано всего 839 819 нелегалов.

Напомним, что в связи с иммиграционным кризисом на южной границе США власти Техаса приняли решение самостоятельно возводить пограничную стену.

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