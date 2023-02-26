Донецк, 26 февраля, 2023, 05:19 — ИА Регнум. Дамба в городе Артёмовске (Бахмут) Донецкой Народной Республики была взорвана украинской армией для достижения нескольких целей. Об этом 25 февраля рассказал советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

Как указал Кимаковский, в результате подрыва дамбы потоки воды пошли на Артёмовск. По мнению Кимаковского, таким образом ВСУ попробовали остановить наступление российских войск и отрезать штурмовые подразделения от путей подвоза боеприпасов. Кроме того, украинские военные, подорвав дамбу, хотели, чтобы жители Артёмовска покинули город.

Кимаковский пояснил, что, вполне вероятно, целью ВСУ являлось создание в городе невыносимых условий для жизни и последующее его уничтожение, чтобы восстановление стало попросту нецелесообразным с экономической точки зрения.

Также советник врио главы ДНР указал, что действия украинской армии можно назвать «отчаянными» и сам подрыв дамбы, скорее всего, означает намерение сдать Артёмовск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подрыве дамбы в городе Артёмовске вооружёнными формированиями Украины.