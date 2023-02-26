Нью-Йорк, США, 26 февраля, 2023, 05:21 — ИА Регнум. Во время голосования по антироссийской резолюции на Генеральной Ассамблее ООН Запад оказывал давление на представителей ряда стран. Об этом 26 февраля первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский написал в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Полянский назвал такие методы «ковбойскими», сообщив, что коллеги по ООН из развивающихся стран наперебой «за глаза» жаловались на представителей Запада, просили не обижаться и «войти в положение».

«Дошло до того, что для «ушатывания» самых непокорных с подачи давно уже переставшего делать даже видимость объективности и беспристрастности председателя Генассамблеи венгра Чабы Кереши, за почти сорок минут до обеденного перерыва заседание было вдруг прервано и продолжено через два часа. За это время, по нашим подсчетам, было выкручено почти 30 пар рук», — заявил Полянский.

Напомним, что за антироссийскую резолюции проголосовала 141 страна, семь выступило против и 32 воздержались.