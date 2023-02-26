Париж, 26 февраля, 2023, 05:14 — ИА Регнум. Россия легко смогла избежать последствий западных санкций и быстро перестроила свою экономику, пишет обозреватель Мерьядек Раффре в статье французского журнала Valeurs Actuelles.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По его словам, российское население почти не заметило изменений. Как отметил журналист, власти РФ смогли взять под контроль ситуацию с инфляцией и стабилизировать курс национальной валюты.

Раффре также указал на то, что в Москве не наблюдается дефицита в магазинах, а рестораны и ночные полны посетителей. Кроме того, Россия смогла обойти катастрофу в промышленной сфере.

Обозреватель подчеркнул, что страну покинула только часть западных брендов. Раффре считает, что сокращение торговли со странами Запада было компенсировано за счет сотрудничества России с Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля французский журнал Challenges написал о том, что экономика РФ показала удивительную стойкость после введения западных санкций.