Королёв, Московская область, 26 февраля, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Выход в открытый космос предстоит российским космонавтам в апреле–мае текущего года. Об этом рассказал 26 февраля журналистам гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов в Центре управления полетами.

МКС

«Будет продолжена научная программа. В апреле–мае предстоит выход в открытый космос для дооборудования модуля «Наука», — уточнил Борисов.

Предыдущий выход в открытый космос по российской программе состоялся в ноябре 2022 года. Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были совершить ещё четыре выхода за борт МКС, но из-за разгерметизации системы охлаждения их корабля все выходы были отложены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что космический корабль «Союз МС-23» пристыковался Международной космической станции, сменив другой аппарат с неисправной системой терморегулирования. Как уточнил глава Роскосмоса Борисов, пристыковка корабля к МКС произошла очень «мягко».