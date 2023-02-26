Вашингтон, 26 февраля, 2023, 05:01 — ИА Регнум. В США был похоронен моряк, погибший в 1941 году во время нападения Японии на Перл-Харбор, сообщает 25 февраля телеканал Fox News.

U.S. Army Похороны Германа Шмидта

Помощнику наводчика 3-го класса Герману Шмидту было 28 лет, когда японская авиация потопила линкор ВМС США «Оклахома».

Шмидт вместе с другими 400 членами экипажа «Оклахомы» изначально был похоронен как неизвестный солдат. Только 35 человек с «Оклахомы» были опознаны сразу после окончания войны.

В 2015 году экспертам было разрешено эксгумировать останки погибших и провести их идентификацию. По состоянию на сентябрь 2021 года идентифицировано 346 моряков и морских пехотинцев.

Шмидт был идентифицирован в 2021 году по образцу ДНК его единственного сына. Его сын Майкл, которому исполнилось 82 года, назвал идентификацию его отца «фантастикой».

Похороны Шмидта на Арлингтонском мемориальном кладбище прошли со всеми воинскими почестями.

Напомним, что во время внезапного нападения 7 декабря 1941 года японской авиации на базу Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе погибло почти 2500 американцев.